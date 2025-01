Ein Verletzter nach Streit zwischen Häftlingen

Bei einem Streit zwischen zwei Häftlingen im Gefängnis Zürich West hat eine Person die andere mit einem spitzen Gegenstand am Kopf verletzt. Der tatverdächtige 27-jährige Afghane wurde anschliessend in eine Sicherheitszelle verlegt.

In Zürcher Gefängnis

Im Gefängnis Zürich West kam es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. (Symbolbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der gefängnisinterne Arzt versorgte die verletzte Person medizinisch, sie befinde sich in einem stabilen gesundheitlichen Zustand, teilte die Zürcher Justizdirektion am Donnerstag mit. Eine Verlegung in ein Spital sei nicht nötig gewesen.

Der Vorfall ereignete sich bereits am 23. Dezember vergangenen Jahres. Zur gewalttätigen Auseinandersetzung kam es in einem Raum der Abteilung Untersuchungshaft.