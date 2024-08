Ein 29-jähriger Tourist wurde am frühen Sonntagmorgen in Zürich von einem Zug erfasst und starb noch vor Ort. Die Stadtpolizei Zürich untersucht den tragischen Vorfall.

Ein 29-Jähriger wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag beim Bahnhof Zürich-Altstetten von einem Zug erfasst. (Archivbild)

Am frühen Sonntagmorgen wurde ein 29-jähriger Tourist von einem Zug erfasst. Er verstarb noch vor Ort. Wie die Stadtpolizei Zürich am Montag mitteilte, war kurz vor 03.30 Uhr ein Nachtzug SN5 von Urdorf in Richtung Zürich unterwegs. Kurz vor dem Bahnhof Altstetten bemerkte der Lokführer plötzlich eine Person, die zu Fuss auf dem Gleis ebenfalls in Richtung Zürich unterwegs war.

Trotz sofort eingeleiteter Notbremsung kollidierte die S-Bahn mit dem Fussgänger. Der 29-jährige Tscheche erlag seinen Verletzungen noch auf der Unfallstelle.

Die genauen Umstände werden nun von der zuständigen Staatsanwaltschaft und der Stadtpolizei Zürich abgeklärt. Ein Unfallgeschehen steht im Vordergrund.