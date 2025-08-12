DE
Nach Prozess
Kantonspolizist verlässt das Bezirksgericht

Nach einem Femizid im Zürcher Säuliamt hat ein Kantonspolizist Geld am Tatort gestohlen – und den Fall dann im Polizeisystem vertuscht. Nun steht der 59-Jährige vor Gericht.
Publiziert: 19:50 Uhr
