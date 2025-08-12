DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Schweiz
Zürich
Kantonspolizist verlässt das Bezirksgericht
Nach Prozess
Kantonspolizist verlässt das Bezirksgericht
Nach einem Femizid im Zürcher Säuliamt hat ein Kantonspolizist Geld am Tatort gestohlen – und den Fall dann im Polizeisystem vertuscht. Nun steht der 59-Jährige vor Gericht.
Publiziert: 19:50 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...