Bei der Sekundarschule Bürgli in Wallisellen lief am Freitag ein Einsatz wegen einer Drohung. Das Gebäude wurde evakuiert. Die Kantonspolizei Zürich hat eine Frau verhaftet. Sie sitzt in Untersuchungshaft.

1/7 Schüler stehen am Freitag vor dem Schulhaus und sprechen mit Polizisten. Foto: BRK News

Janine Enderli Redaktorin News

Schockierte Schüler und die Polizei im Einsatz: Die Sekundarschule Bürgli in Wallisellen ZH musste am vergangenen Freitag evakuiert werden.

Wie Bilder von Leserreportern zeigten, war die Strasse rund um die Schule abgesperrt. Auch die Feuerwehr war vor Ort. Die Frau berichtet, dass alle Schüler evakuiert und in eine Mehrzweckhalle gebracht wurden. «Das Schulhaus ist grossräumig abgesperrt», sagte sie.

Ein Schüler hat sich bei Blick gemeldet und vom Erlebnis berichtet: «Wir wurden in die Mehrzweckhalle gebracht und mussten warten. Jemand erlitt einen Schock. Die Schule fiel für den Rest des Tages aus.

Polizei verhaftet Frau (28)

Nun informiert die Kantonspolizei Zürich über weitere Details: Die sofort getätigten, intensiven Ermittlungen der führten bereits am Freitagmittag zur Verhaftung einer tatverdächtigen Frau. Die mutmassliche Verfasserin der Drohung, eine 28-jährige Schweizerin, wurde nach der polizeilichen Befragung der Staatsanwaltschaft zugeführt.

Die genauen Umstände der Tat sowie die Hintergründe sind noch nicht geklärt, die entsprechenden Ermittlungen laufen weiter. Die Tatverdächtige wurde vom Zwangsmassnahmengericht inzwischen in Untersuchungshaft versetzt. Wie üblich gilt bis zu einem rechtskräftigen Verfahrensabschluss die Unschuldsvermutung.