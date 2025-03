Nach Angriff in Zürich Messerstecher (47) stellt sich der Polizei

Ein 47-jähriger Rumäne hat sich am Donnerstagnachmittag nach einem Messerangriff der Zürcher Stadtpolizei gestellt. Er gab an, in der vergangenen Nacht eine Auseinandersetzung mit einem Landsmann gehabt zu haben. Dabei sei der andere Mann verletzt worden.

Publiziert: 15:44 Uhr