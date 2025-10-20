DE
FR
Abonnieren

Nach 25 Jahren
Kurzfilmtage Winterthur verlieren ZKB als Hauptsponsor

Die Kurzfilmtage Winterthur stehen vor einer ungewissen Zukunft. Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist nach 25 Jahren als Hauptsponsor ausgestiegen.
Publiziert: vor 27 Minuten
|
Aktualisiert: vor 24 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Die Kurzfilmtage Winterthur suchen einen neuen Hauptsponsor. (Archivbild)
Foto: ALADIN KLIEBER

Darum gehts

  • Die ZKB beendet Sponsoring der Kurzfilmtage nach 25 Jahren
  • Das Casinotheater Winterthur bleibt weiterhin von ZKB unterstützt
  • Das Kurzfilmfestival findet vom 4. bis 9. November statt
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Das Sponsoring-Portfolio werde regelmässig überprüft. Dabei habe sich die ZKB entschieden, nach 25 Jahren aus dieser Sponsoring-Partnerschaft auszusteigen, bestätigte die ZKB auf Anfrage einen entsprechenden Bericht im «Landboten» vom Montag.

Genauere Gründe nannte die Staatsbank nicht. Weiterhin Geld von der ZKB erhalten hingegen etwa das Casinotheater Winterthur, die Schweizer Jugendfilmtage und das Pink Apple Filmfestival.

Die ZKB beschloss ihren Ausstieg bereits im Jahr 2024. Seither suchen die Kurzfilmtage vergeblich nach einem neuen Hauptsponsor. Das diesjährige Kurzfilmfestival findet aber wie geplant vom 4. bis am 9. November statt.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen