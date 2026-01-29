Zürcher Tonhalle macht knapp eine Million Verlust

Die Zürcher Tonhalle hat auch in der vergangenen Saison 2024/25 Verlust gemacht: Knapp eine Million Franken beträgt das Defizit. Hauptgründe sind vor allem geringere Billetteinnahmen und höhere Ausgaben.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Rechnung der Tonhalle weist ein Minus von 999’577 Franken aus, wie aus den am Mittwochabend publizierten Zahlen hervorgeht. Die Billett-Einnahmen lagen 2 Prozent tiefer als budgetiert, die Auslastung sank von 82,2 auf 79,8 Prozent.

Gleichzeitig hatte die Tonhalle höhere Ausgaben, etwa beim Open-Air-Festival tonhalleAIR auf dem Münsterhof und beim Teuerungsausgleich. Die Tonhalle-Gesellschaft ergriff zwar bereits Sparmassnahmen, allerdings reichen diese nicht aus.

Aus diesem Grund entschied das Stadtzürcher Parlament bereits im vergangenen November, der Tonhalle für fünf Jahre unter die Arme zu greifen. Ab dem laufenden Jahr erhält die Tonhalle neu jährlich 22,8 Millionen Franken, das sind 1,75 Millionen Franken mehr als bisher.

Ab 2032 soll die zusätzliche Unterstützung aber wieder eingestellt werden. Die Tonhalle-Gesellschaft Zürich AG kündigte in ihrer Mitteilung vom Mittwoch deshalb weitere Sparmassnahmen an. Die administrative Organisation werde überprüft, um ein langfristig ausgeglichenes Budget zu erreichen.