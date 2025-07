Stadt Winterthur verbannt einen von zwei E-Scooter-Anbietern

Die Stadt Winterthur will weniger E-Scooter auf Strassen, Plätzen und Trottoirs: Dazu hat die Stadt den Vertrag mit einem von beiden Anbietern aufgelöst. Dies reduziert die Zahl der E-Scooter von 600 auf 450.

Überall stehen E-Scooter: Die Stadt Winterthur duldet ab kommendem Jahr deshalb nur noch einen Anbieter. (Symbolbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Seit 2024 sind in Winterthur zwei Anbieter von E-Scootern im Stadtbild präsent: Tier und Voi. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, wurde der Vertrag mit Tier nun per Ende Jahr aufgelöst. Ab 2026 kurven deshalb nur noch die roten E-Scooter von Voi durch die Stadt. Die grünen Exemplare von Tier verschwinden.

Künftig wird Voi 450 E-Scooter und 100 E-Bikes in der Stadt anbieten. Teurer soll das Angebot des künftigen Monopolisten nicht werden. Das Unternehmen habe sich vertraglich verpflichtet, dass die Preise im Vergleich zu anderen Städten nicht steigen würden.

Der Vertrag mit Voi erlischt automatisch am 31. Dezember 2027. Ob er verlängert wird, ist offen. Das städtische Tiefbauamt will bis Ende 2026 eine Strategie für diese Sharing-Angebote ausarbeiten. Sie soll zeigen, wie solche Verleihsysteme weiterentwickelt werden könnten. Mit dieser Strategie als Grundlage könne dann im Jahr 2027 eine neue Ausschreibung gemacht werden.