Angela Rosser Journalistin News

Ein 87-jähriger Autofahrer kollidierte am Dienstagabend in Winterthur an der Rudolf-Diesel-Strasse mit seinem Personenwagen frontal mit einer Laterne. Die Meldung über den Selbstunfall ging bei der Polizei kurz nach 19 Uhr ein, heisst es in einer Mitteilung der Polizei. Der Lenker musste daraufhin ins Spital gebracht werden.

Wie die Stadtpolizei Winterthur am Mittwoch mitteilt, ist der Mann in der Nacht verstorben. Der genaue Unfallhergang ist bis zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Der Lenker verlor aus noch ungeklärten Gründen die Beherrschung über sein Fahrzeug, es steht jedoch eine medizinische Ursache im Vordergrund.