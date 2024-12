Mit Helikopter ins Spital 13-Jährige in Wädenswil ZH von Auto erfasst

Eine 13-jährige Fussgängerin ist am Donnerstagabend in Wädenswil bei einer Kollision mit einem Personenwagen verletzt worden. Das Mädchen wurde in ein Spital geflogen. Der Fahrer (77) blieb unverletzt.