Ein neues Fitnessstudio in Dietikon öffnet am 20. Oktober seine Türen. Das Halal Gym 954 Studio, gegründet von drei Brüdern, bietet geschlechtergetrennte Trainingszeiten und ein exklusives Umfeld für Muslime und Nicht-Muslime an.

Neues Halal Gym in Dietikon öffnet mit geschlechtergetrennten Trainingszeiten

Autonomer Betrieb ohne Personal, Steuerung über App und Sicherheitsmassnahmen

Ein neues Fitnessstudio mit einem einzigartigen Konzept öffnet am 20. Oktober seine Türen in Dietikon ZH.

Das 954 Studio ist ein sogenanntes Halal-Gym, das sich besonders an die Bedürfnisse muslimischer Kunden richtet, jedoch für alle offen ist. Die Besonderheit des Studios liegt in den geschlechtergetrennten Trainingszeiten und dem ausschliesslich halalen Snack- und Getränkeangebot. «954 Studio ist aus dem Wunsch nach mehr Privatsphäre, Respekt und einem geschützten Trainingsumfeld entstanden», sagt Tolga Argön, einer der drei Gründer, zu «20 Minuten». Aber natürlich seien auch Nicht-Muslime willkommen.

Das Konzept scheint auf grosses Interesse zu stossen. Laut den Betreibern sind bereits 50 Prozent der Abonnements verkauft, obwohl die Eröffnung noch bevorsteht. Das Studio bietet Nonstop-Öffnungszeiten, wobei die Trainingszeiten für Frauen und Männer getrennt sind. Frauen erhalten dabei mehr Trainingsslots, sie können an jedem Wochentag trainieren. Die Männer hingegen nur am Dienstag, Donnerstag und Sonntag von 12 bis 23.59 Uhr. Und samstags von Mitternacht bis 11.59 Uhr.

Autonomer Betrieb ohne Personal

Es gibt sogar einen extra Bereich, um zu beten. «Das 954 Studio berücksichtigt auch deine spirituellen Bedürfnisse. Dafür gibt es einen klar definierten Bereich im Studio, der für dein Gebet genutzt werden kann», heisst es auf der Website von 954 Studio.

Eine Besonderheit des 954 Studios ist sein autonomer Betrieb ohne Personal vor Ort. Die Steuerung erfolgt über eine App, die auch aktuelle Informationen bereitstellt. Trotz des autonomen Konzepts betonen die Betreiber, dass die Sicherheit der Mitglieder gewährleistet sei. Ein digitales Zugangssystem, Videoüberwachung im Eingangsbereich und regelmässige Kontrollgänge einer privaten Sicherheitsfirma sollen dafür sorgen.