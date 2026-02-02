DE
FR
Abonnieren

Mit Baum und Schutzpfosten kollidiert
Mann (†55) bei Verkehrsunfall in Zürich verstorben

Am Montagabend verstarb ein Fahrzeuglenker bei einem Verkehrsunfall in der Stadt Zürich. Seine Beifahrerin musste mit mittelschweren Verletzungen in ein Spital gebracht werden.
Publiziert: vor 19 Minuten
|
Aktualisiert: vor 18 Minuten
Kommentieren
1/6
Im Zürcher Kreis vier kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall.
Foto: BRK News

Darum gehts

  • 55-jähriger stirbt bei Unfall auf Bullingerstrasse in Zürich, 1. Februar 2026
  • Auto kippte auf das Dach, Beifahrerin mittelschwer verletzt ins Spital gebracht
  • Unfallstelle: Bullingerstrasse 69, Ermittlungen zur Ursache laufen
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_758.JPG
Natalie ZumkellerRedaktorin News

Kurz nach 16 Uhr wurden die Stadtpolizei Zürich sowie Schutz & Rettung Zürich zu einem Unfall im Kreis 4 gerufen. Gemäss bisherigen Erkenntnissen der Stadtpolizei fuhr ein 55-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug auf der Bullingerstrasse stadteinwärts.

Auf der Höhe der Hausnummer 69 kam er aus bislang ungeklärten Gründen von der Strasse ab und kollidierte auf der rechten Strassenseite mit einem Schutzpfosten sowie einem Baum. Das Fahrzeug kippte dabei auf das Dach und kam zum Stillstand.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmassnahmen durch die Einsatzkräfte verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle. Die ebenfalls 55-jährige Beifahrerin musste mit mittelschweren Verletzungen in ein Spital gebracht werden. Die genaue Unfallursache wird nun vom Unfalltechnischen Dienst der Stadtpolizei Zürich und der zuständigen Staatsanwaltschaft abgeklärt.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen