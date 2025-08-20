Navigationsanlagen am Flughafen Zürich werden kontrolliert

Am Flughafen Zürich finden die regelmässig durchgeführten Messflüge zur Überprüfung der Navigationsanlagen statt. (Archivbild)
Foto: MICHAEL BUHOLZER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Konkret handle es sich um die Instrumentenlandesysteme (ILS) und die Drehfunkfeuer (VOR/DME), teilte der Flughafen Zürich am Dienstag mit. Um die Genauigkeit der Navigationsanlagen sicherzustellen, würden diese periodisch getestet.
Diese regelmässig durchgeführten Messflüge erfolgen auch abseits der gewohnten Flugrouten. Sie werden laut Medienmitteilung mit einem zweimotorigen Propellerflugzeug ausgeführt.