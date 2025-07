Mehrere Linien unterbrochen Zürcher Forchbahn erfasst Fussgänger (37) – schwer verletzt

An der Signaustrasse in Zürich ist es am Dienstag zu einem schweren Tramunfall gekommen. Ein 37-jähriger Mann wurde dabei schwer verletzt.

Publiziert: 15.07.2025 um 18:20 Uhr | Aktualisiert: vor 40 Minuten