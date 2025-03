Zürcher Stadtpolizei schliesst drei Quartierposten

Die Stadt Zürich schliesst mehrere Polizeiposten: Bereits auf Mitte März werden die Quartierwachen Unterstrass, Affoltern und Schwamendingen aufgehoben und in die Regionalwache Oerlikon integriert, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte.

Foto: WALTER BIERI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Längerfristig will die Stadtpolizei noch mehr Polizeiposten abbauen: Im Jahr 2035 soll es nur noch drei Stützpunkte und einen Hauptstandort geben. Dies hatte die Stadt bereits im vergangenen Jahr angekündigt.

Ziel dieser Strategie ist es, mehr Ressourcen für den Einsatz auf der Strasse freizumachen. So wird es künftig in den Quartieren mehr Streifenwagen-, Bike- oder Fusspatrouillen geben. So soll die Polizei für die Bevölkerung sichtbarer und besser ansprechbar sein.

Für Anzeigen von einfachen Diebstählen, Sachbeschädigungen, Kontrollschildverlusten oder Cybercrime-Delikten empfiehlt die Stadtpolizei den Online-Schalter. Die Stadtpolizei betrieb bisher fünf Regional- und acht Quartierwachen.