Kapo Zürich schnappt «Pädohunter»-Prügel-Bande

Im November 2024 griff eine Gruppe junger Männer an der Bushaltestelle Volketswil-Zentrum einen Mann an und fügte ihm mehrere Knochenbrüche im Gesicht zu. Die Polizei konnte nun sechs Verdächtige festnehmen.

Darum gehts Sechs jugendliche Tatverdächtige verhaftet nach Angriff auf Mann in Winterthur

Täter lockten Opfer mit falschen Online-Profilen in eine Falle

Ein Mann (22) wurde im November 2024 an der Bushaltestelle Volketswil-Zentrum heftig verprügelt. Die Ermittlungen der Polizei liefen schleppend. Darum wurden im Juli dieses Jahres im Auftrag der Staatsanwaltschaft verpixelte Bilder von drei tatverdächtigen Personen veröffentlicht. Drei Schweizer stellten sich daraufhin den Behörden. Nun konnte auch der Rest festgenommen werden.

Insgesamt wurden so sechs Jugendliche im Zusammenhang mit der Attacke verhaftet. Sie sollen den 22-Jährigen zu einem vermeintlichen Treffen mit einem angeblich minderjährigen Mädchen nach Winterthur gelockt haben. Vor Ort wurde der Mann mit Schlägen und Fusstritten gegen den Körper und Kopf attackiert, gefilmt, erniedrigt und schliesslich verletzt liegen gelassen.

Mehrere Gewaltdelikte im Raum Winterthur

Die Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich und der Jugendanwaltschaft Winterthur führten zur Identifizierung von sechs jugendlichen Tatverdächtigen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. Die sechs Tatverdächtigen konnten verhaftet und den zuständigen Jugendanwaltschaften zugeführt werden.

Bereits Mitte Februar 2025 und Anfang April 2025 war es dank intensiven Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich zusammen mit der Jugendanwaltschaft Winterthur und der Zürcher Staatsanwaltschaft gelungen, mehrere Gewaltdelikte im Raum Winterthur zu klären. Auch damals führten die Ermittlungen zur Identifizierung und Verhaftung von mehreren Tatverdächtigten. Die insgesamt sieben Jugendlichen und jungen Männer sind zwischen 16 und 19 Jahre alt und stammen aus der Schweiz, Italien, Libanon und Pakistan.

Selbsternannte «Pädohunter»

Ziel der Täter war es, die späteren Opfer in eine Falle zu locken, um dann Gewalttaten zu begehen und sich an ihnen zu bereichern. Dafür suchten sie sich Personen, die aus Scham oder Angst vor Strafverfolgung wohl nicht zur Polizei gehen würden. Die aktuellen Erkenntnisse zeigen, dass die Täter daher online bewusst Kontakt zu Personen auf-nahmen, denen sie pädophile Neigungen unterstellen.

Die Strafverfolgungsbehörden im Kanton Zürich gehen konsequent gegen solche Verbrechen vor. Gewalttaten sind auch unter dem Deckmantel vermeintlicher Selbstjustiz – die Jugendlichen verstehen sich mutmasslich als selbsternannte «Pädohunter» – strafbar und gefährlich. Die Täter behindern möglicherweise die Ermittlungsarbeit der Polizei. Das Verfolgen und Ahnden von Straftaten ist und bleibt Sache der zuständigen Behörden.