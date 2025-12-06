Am Samstag hat ein Autofahrer zwei Fussgänger im Zürcher Kreiss 11 angefahren. Anschliessend fuhr der Italiener davon. Später konnte er verhaftet werden.

Darum gehts Zwei Personen von Autofahrer angefahren, Fahrer flüchtete vom Unfallort

Italienischer Fahrer (30) später im Kreis 4 verhaftet

Verletzte Frau (64) und Mann (61) ins Spital gebracht

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstag, um 13 Uhrm ging bei der Einsatzzentrale der Stadtpolizei Zürich die Meldung ein, dass zwei Personen an der Baumackerstrasse im Kreis 11 von einem Autofahrer angefahren wurden. Dieser fuhr anschliessend davon, ohne sich um die Verletzten zu kümmern, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt.

Dank Hinweisen von Auskunftspersonen konnte der Autofahrer, ein Italiener (30), wenig später im Kreis 4 durch die Stadtpolizei Zürich angehalten und verhaftet werden. Die beiden verletzten Personen, eine Frau (64) und ein Mann (61), wurden durch die Sanität von Schutz & Rettung Zürich erstversorgt und in ein Spital gebracht.

Für eine umfassende fotografische, massliche und materielle Beweissicherung rückten Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes der Stadtpolizei Zürich aus. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltkriminalität und die Kantonspolizei Zürich geführt.