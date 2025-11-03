Im Oktober sind am Flughafen Zürich klar mehr Flugzeuge gestartet und gelandet als im Vorjahresmonat. Der Aufwärtstrend seit Jahresanfang setzt sich damit ungebremst fort.

Im Oktober gab es am Flughafen Zürich ein reges Verkehrsaufkommen. (Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Insgesamt registrierte der Flughafen im Oktober 24'479 Starts und Landungen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist dies ein Plus von 6,6 Prozent, wie eine Datenauswertung der Nachrichtenagentur AWP zeigt. Zum Vormonat legte die Zahl der Flugbewegungen um 1,1 Prozent zu. Auch der Wert von 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, wurde klar um 3,6 Prozent übertroffen.

Der Oktober ist traditionell wegen der Herbstferien einer der geschäftigsten am Flughafen Zürich. In diesem Jahr verzeichneten nur die Sommerferienmonate Juli und August mehr Starts- und Landungen. Der verkehrsreichste Tag war dabei Sonntag, der 5. Oktober, mit 865 Bewegungen, also kurz nach Ferienbeginn im Kanton Zürich.

Seit Jahresbeginn starteten oder landeten mehr Flugzeuge am grössten Schweizer Flughafen als in der Vorjahresperiode. Kumuliert zählte der Flughafen 225'079 Flugbewegungen, was einem Jahresplus von 3,6 Prozent entspricht.

Jedoch liegt das gesamte Verkehrsaufkommen immer noch knapp 2 Prozent hinter dem Vor-Corona-Wert zurück. Der Abstand wird aber stetig kleiner, so lag die Diskrepanz Mitte des Jahres noch bei um die 5 Prozent und Anfang des Jahres noch deutlicher darüber.

Die Flugbewegungen am Flughafen Zürich werden täglich erfasst und umfassen sämtliche Flüge nach den sogenannten Instrumentenflugregeln (IFR), also Linien-, Fracht-, Geschäfts- und Privatflüge. Diese Zahlen stehen in Zusammenhang mit der Passagierentwicklung, weisen jedoch gewisse Abweichungen auf - bedingt durch Unterschiede in der Auslastung sowie der Grösse der eingesetzten Flugzeuge.

Detaillierte Passagier- und Verkehrszahlen für den Monat Oktober veröffentlicht der Flughafen Zürich am 12. November.