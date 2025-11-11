Verkehrschaos in Dietikon ZH am Dienstagabend. Ein Auto soll mit hoher Geschwindigkeit durch die Gegend gerast sein, gefolgt von Zivilpolizei. Beim Bahnhof Dietikon endete die Flucht angeblich mit einer Festnahme.

1/2 In Dietikon ZH soll es am Dienstagabend zu einer spektakulären Verfolgungsjagd gekommen sein.

In Dietikon ZH soll es am Dienstagabend zu einer spektakulären Verfolgungsjagd gekommen sein. Ein Leserreporter berichtete gegenüber Blick, er habe zunächst ein Auto mit hoher Geschwindigkeit vorbeirasen sehen – dicht gefolgt von zwei zivilen Polizeifahrzeugen, die sogar auf der Gegenfahrbahn unterwegs gewesen sein sollen. «Zuerst gab es einen lauten Knall, gefolgt von Sirenen», berichtet der Leser. Ein Video des Lesers zeigt mehrere Autos auf den Tramgleisen, umringt von zivilen Einsatzfahrzeugen.

Beim Bahnhof Dietikon sei der Wagen offenbar zum Stillstand gekommen. Laut dem Leserreporter lag dort ein Mann in Handschellen am Boden, umgeben von mehreren bewaffneten Polizisten. Die Polizei hat den Tatort abgesperrt. Weitere Details zum Vorfall sind derzeit noch unklar. Die Polizei bestätigte einen Einsatz gegenüber «20 Minuten».

Laut ZVV ist der Tramverkehr der Linie 20 zwischen Dietikon und Schlieren, Geissweid ist unterbrochen. «Der Grund dafür ist eine Fremdkollision.» Die Einschränkung dauert bis ca. 22.15. Uhr. Es sei mit Ausfällen zu rechnen. Fahrgäste zwischen Dietikon, Bahnhof und Schlieren, Geissweid benützen die Ersatzbusse.