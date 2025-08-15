Leservideo aus Buchs ZH Die Sommerhitze entlädt sich mit Hagel

Für die Region Aarau-Lenzburg, das Limmattal und Rheinfelden gilt Gefahrenstufe 4. Der Bund warnt vor grosser Gefahr durch Hitze-Gewitter.

Publiziert: 17:49 Uhr | Aktualisiert: 17:50 Uhr