DE
FR
Abonnieren

Leservideo aus Buchs ZH
Die Sommerhitze entlädt sich mit Hagel

Für die Region Aarau-Lenzburg, das Limmattal und Rheinfelden gilt Gefahrenstufe 4. Der Bund warnt vor grosser Gefahr durch Hitze-Gewitter.
Publiziert: 17:49 Uhr
|
Aktualisiert: 17:50 Uhr
Teilen
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen