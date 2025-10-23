Oberhalb von Wädenswil ZH brach am Donnerstagmorgen ein Scheunenbrand aus. Eine massive Rauchwolke ist sichtbar, die Feuerwehr ist im Einsatz. Ob es Verletzte gibt, ist noch unklar, der Brandort liegt jedoch abseits von Wohngebieten.

1/5 In Wädenswil ZH ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Foto: Leserreporter

Darum gehts In Wädenswil ZH brennt eine Scheune, Ursache unklar

Feuerwehr kämpft gegen mächtige Rauchwolke, Region abseits von Wohngebieten

In Wädenswil ZH ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie die Kantonspolizei Zürich gegenüber Blick bestätigt, handelt es sich um einen Scheunenbrand. Ein Leserfoto zeigt eine mächtige Rauchwolke. Zur Brandursache gibt es noch keine Informationen.

Die Feuerwehr ist derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ob Menschen verletzt wurden oder in Gefahr sind, ist unklar. Laut Aussage des Mediensprechers befindet sich der Brandort in einer Region abseits von Wohngebieten.