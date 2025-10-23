1/5
In Wädenswil ZH ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen.
- In Wädenswil ZH brennt eine Scheune, Ursache unklar
- Feuerwehr kämpft gegen mächtige Rauchwolke, Region abseits von Wohngebieten
- Brand brach am Donnerstagmorgen aus, genaue Opferzahl unbekannt
In Wädenswil ZH ist am Donnerstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Wie die Kantonspolizei Zürich gegenüber Blick bestätigt, handelt es sich um einen Scheunenbrand. Ein Leserfoto zeigt eine mächtige Rauchwolke. Zur Brandursache gibt es noch keine Informationen.
Die Feuerwehr ist derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Ob Menschen verletzt wurden oder in Gefahr sind, ist unklar. Laut Aussage des Mediensprechers befindet sich der Brandort in einer Region abseits von Wohngebieten.