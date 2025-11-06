Eine seltene Goldmünze aus dem Jahr 1629 wurde in Zürich für 1,9 Millionen Franken versteigert. Das 100-Dukaten-Stück, fast so gross wie ein Bierdeckel, gehörte zu einer jahrzehntelang vergrabenen Sammlung.

Das Stück stammt aus dem 17. Jahrhundert. Foto: Numismatica Ars Classica

Darum gehts Goldmünze bei Auktion in Zürich für 1,9 Millionen Franken versteigert

Münze stammt aus vergrabener Sammlung, zeigt Ferdinand III. als König

Sammlung umfasst rund 15'000 Stücke, drei weitere Exemplare weltweit bekannt Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Goldmünze fast so gross wie ein Bierdeckel hat bei einer Auktion in Zürich einen Millionenpreis erzielt. Das 100-Dukaten-Stück von 1629 wurde für 1,9 Millionen Franken versteigert.

Der Schätzpreis lag bei 1,25 Millionen Franken. Die Münze gehörte zu einer sagenhaften Sammlung, die zum Grossteil jahrzehntelang in Zigarrenkisten in einem Garten verbuddelt war. Wer die Münze gekauft hat, bleibe vertraulich, teilte das Auktionshaus Numismatica Ars Classica mit. Mit der Provision für das Auktionshaus muss der Käufer umgerechnet fast 2,6 Millionen Euro bezahlen.

Münzen von Kaiser Ferdinand

Es handelt sich um eine von nur vier bekannten Exemplare dieser Art, wie der deutsche Münzexperte Christian Stoess sagt, der den Katalog zur Auktion geschrieben hat. Sie zeigt ein Bildnis von Ferdinand III. (1608-1657), den König von Ungarn, Kroatien und Böhmen und späteren römisch-deutschen Kaiser. Unter Münzexperten heissen diese grossen Stücke «goldene Giganten».

Die Sammlung hatte ein steinreicher Unternehmersohn in den 1930er Jahren in aller Welt zusammengetragen, wie das Auktionshaus berichtet. Sie umfasst rund 15'000 Stücke. Auch die Identität des Sammlers wird nicht verraten. «Er war einer der reichsten Menschen seines Landes, der das elterliche Erbe verwendet hat, um auf der ganzen Welt in den besten Hotels zu übernachten und Münzen zu kaufen», sagt Stoess.

«Goldene Giganten»

Einige Stücke verwahrte er in Safes auf verschiedenen Kontinenten, aber den Grossteil vergrub er im Garten seiner Residenz in einem Land in Europa, als die Nazis anrückten. Er starb kurz darauf an einem Herzinfarkt, und seine viel jüngere Witwe rührte den vergrabenen Schatz jahrzehntelang nicht an. Erst in den 1990er Jahren liess sie ihn heben. Die Familie hat die Münzen nun zur Versteigerung angeboten. Auch ihre Identität gibt das Auktionshaus nicht preis.

Die drei anderen bekannten «goldenen Giganten» mit dem Bild von Ferdinand III. befinden sich nach Angaben von Stoess im Nationalmuseum in Budapest, im Smithsonian in Washington und in Privatbesitz. Ferdinand liess sie damals als Geschenke für Würdenträger prägen, die er im 30-jährigen Krieg (1618-48) auf die Seite des Hauses Habsburg ziehen wollte, so Stoess.

Der Sammler kaufte die Kollektion nach seinen Angaben vor der Machtübernahme der Nazis über Händler, und 90 Prozent stammten aus Sammlungen, die Zukäufe schon vor 1933 abgeschlossen hatten. Das schliesst aus, dass es sich um Raubgut enteigneter Juden handelt.