Die Polizei ist am Sonntagmittag mit einem Grossaufgebot in Wald ZH vor Ort. Auf eine Person soll geschossen worden sein.

«Lauter Knall» in Wald ZH

Zur angeblichen Schussabgabe kam es vor der reformierten Kirche in Wald ZH. 1/2

Zu einem Polizeieinsatz kommt es am Sonntagmittag in der Zürcher Gemeinde Wald. Wie ein Leser zu «20 Minuten» sagt, habe es bei der reformierten Kirche einen «lauten Knall» gegeben. Möglicherweise kam es zu einer Schussabgabe. Die Kapo Zürich bestätigt auf Blick-Anfrage einen Einsatz. Eine Person wurde laut Leser-Aussage ins Spital gebracht. Zuvor soll es in der Kirche zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen gekommen sein.

+++Update folgt+++