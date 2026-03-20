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Kurioses Wohnungsinserat aus Zürich
«Ich habe ja schon viel erlebt …»

Tiktokerin aminajourney lässt sich auf der Plattfürm über den Zürcher Wohnungsmarkt aus. Sie hat ein kurioses Inserat entdeckt, das sie mit ihren Followern teilt.
Publiziert: 15:36 Uhr
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