Polizei schnappt Einbrecher im Zürcher Hauptbahnhof

Die Kantonspolizei Zürich hat im Hauptbahnhof Zürich zwei Einbrecher festgenommen. Die beiden Männer hatten Deliktsgut im Wert von über 3000 Franken dabei, wie die Polizei am Donnerstag mitgeteilte.

Die Kantonspolizei Zürich nahm am Donnerstagmorgen im Zürcher Hauptbahnhof zwei mutmassliche Einbrecher fest. (Symbolbild) Foto: URS FLUEELER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Fahnder kontrollierten die zwei Männer am Donnerstagmorgen gegen 5 Uhr, weil sie sich auffällig verhalten hatten, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Es stellte sich heraus, dass die beiden 22- und 24-jährigen Männer aus Marokko die für den Aufenthalt in der Schweiz erforderlichen Ausweispapiere nicht vorweisen konnten.

Später erhärtete sich gemäss Polizei der Verdacht, dass die beiden Männer für zwei Einbruchdiebstähle in Bekleidungsgeschäfte in der Stadt Zürich verantwortlich sein dürften.