Frau nach Auseinandersetzung an Langstrasse verletzt

In der Zürcher Langstrasse ist eine Frau am Mittwochmorgen bei einer gewaltsamen Auseinandersetzung verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.

In Zürich ist es am Mittwochmorgen an der Langstrasse zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung gekommen. (Archivbild) Foto: ENNIO LEANZA

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Kurz nach 05.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Meldung über die Auseinandersetzung ein, wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch mitteilte. Vor Ort trafen die Polizisten auf eine 30-jährige Nigerianerin, die mit erheblichen Schnittverletzungen von der Sanität von Schutz & Rettung Zürich in ein Spital gebracht wurde.

Der genaue Hergang der Tat sei derzeit noch unklar. Für eine umfassende Spurensicherung wurden Spezialistinnen des Forensischen Instituts Zürich, sowie des Instituts für Rechtsmedizin aufgeboten. Die Polizei hat einen Zeugenaufruf erlassen.