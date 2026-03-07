Betäubungsmittelhändler in Adliswil ZH verhaftet

Die Kantonspolizei Zürich hat am Donnerstag in Adliswil ZH zwei Betäubungsmittelhändler festgenommen und mehrere Kilogramm Drogen sichergestellt. Einer der beiden, ein 36-jähriger Schweizer, hielt sich im Bereich eines Schulhauses auf.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Den Fahndern der Kantonspolizei sei der Mann, der sich auffällig verhalten habe, im Bereich eines Schulhauses in Adliswil aufgefallen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Samstag mit. Bei der anschliessenden Kontrolle stellten die Polizisten mehrere Kilogramm Drogen sicher.

Am Wohnort des Verhafteten sei die Polizei bei einer Durchsuchung auf einen 32-jährigen Schweizer getroffen. Da sich der Verdacht erhärtet habe, dass auch er mutmasslich mit Betäubungsmitteln handle, sei er ebenfalls verhaftet worden.

Bei der Kontrolle und den Hausdurchsuchungen in Adliswil und Zürich stellten die Fahnder unter anderem insgesamt rund zwei Kilogramm Kokain, zwei Kilogramm Crystal Meth, ein Kilogramm Heroin und mehrere Mobiltelefone sicher. Die Staatsanwaltschaft beantragte für beide beim Zwangsmassnahmengericht Untersuchungshaft.