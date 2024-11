Der Zürcher Stadtrat will Einwohnerinnen und Einwohnern mit knappem Budget einen Laptop finanzieren. In einem Pilotprojekt sollen während drei Jahren 3500 Geräte beschafft werden. Die Stadt rechnet mit Kosten von 1,3 Millionen Franken.

Zürcher Stadtrat will Bedürftigen einen Laptop finanzieren

Ohne digitale Geräte geht es heute nicht mehr. Die Stadt Zürich will Einwohnerinnen und Einwohnern mit knappem Budget deshalb einen Laptop kaufen. (Symbolbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Das neue Angebot richtet sich an Zürcherinnen und Zürcher mit knappem Budget, die aber keine Sozialhilfe beziehen. Sozialhilfebeziehende können bereits heute unter gewissen Umständen Geld für den Kauf von Geräten beantragen.

Beim neuen Projekt stehen Jugendliche, junge Erwachsene in Ausbildung und Familien im Fokus, teilte die Stadt am Mittwoch mit. Um an der Gesellschaft teilhaben zu können, sei ein Gerät für die digitale Kommunikation mittlerweile zwingend notwendig.

Auch in Zürich werden Behördengänge immer häufiger digital erledigt. Der Kauf eines Geräts sei für Leute mit wenig Geld aber eine Belastung, so der Stadtrat. Neben dem Gerät gibt es für die Betroffenen auch Angaben über Standorte mit Gratis-WLAN.

Die Stadt betont, dass die Geräte zu einem günstigen Preis angeschafft werden. Wo sie eingekauft werden, ist noch offen.