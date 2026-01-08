Zwölf Parteien wollen in das Stadtzürcher Parlament einziehen

Zwölf Parteien haben sich für die Gemeinderatswahlen in der Stadt Zürich angemeldet. Neben bekannten Kräften tritt auch die «Zürcher Volkspartei» an.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die junge Partei zeigt sich online mit ähnlichen Positionen wie die SVP. In einer Medienmitteilung im Sommer 2025 bezeichnete sie sich als Partei, die aus «Frauen aus den bürgerlichen Parteien» bestehe. Gegenüber «Tsüri.ch» hielt die Parteileitung der SVP im Sommer fest, dass die Zürcher Volkspartei nichts mit ihr zu tun habe.

Mit der Freien Liste, der Partei der Arbeit und EDU, die zusammen mit Aufrecht eine Liste bildet, treten weitere Bewegungen und Parteien an, die bisher nicht im Parlament vertreten sind, wie die Stadt Zürich am Donnerstag mitteilte.

Diese Kandidatenlisten und die der acht bereits im Parlament vertretenen Parteien SP, FDP, Grüne, GLP, SVP, AL, Mitte und EVP, werden nun bereinigt und am 21. Januar offiziell publiziert. Die Wahlen finden am 8. März statt.