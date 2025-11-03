Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in Pfäffikon ZH wurde der 53-jähriger Lenker eines Lieferwagens tödlich verletzt. Er geriet aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und den linken Fahrbahnrand hinaus. Dort kollidierte er mit einem Baum.

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk





Am frühen Montagmorgen verunglückte ein Lieferwagenfahrer (†53) in Pfäffikon ZH bei einem Verkehrsunfall tödlich. Auf der Kempttalstrasse prallte der Lieferwagen aus noch ungeklärten Gründen gegen einen Baum, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich am Montag. Um 4.30 Uhr ging die Meldung bei der Polizei ein.

Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte fanden den Mann bewusstlos in seinem Fahrzeug vor. Sie leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe, doch der 53-jährige Lenker aus Sri Lanka verstarb noch an der Unfallstelle.

Lenker geriet aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn

Nach ersten Angaben war der Mann allein mit seinem Lieferwagen von Fehraltorf Richtung Pfäffikon unterwegs. Aus aktuell noch unbekannten Gründen geriet er auf die Gegenfahrbahn und den linken Fahrbahnrand hinaus. Dort kollidierte er frontal mit einem Baum. Die Ermittlungen zur Unfallursache führen die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft See/Oberland.

Zur Spurensicherung waren auch Spezialisten der Kantonspolizei Zürich vor Ort. Wegen des Unfalls musste die Kempttalstrasse bis etwa 8 Uhr beidseitig gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die Verkehrsgruppen der Feuerwehren Pfäffikon ZH und Fehraltorf eingerichtet.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Staatsanwaltschaft See/Oberland, die Feuerwehren Pfäffikon ZH und Fehraltorf, der Rettungsdienst des Spitals Uster, ein Notarzt von Regio144, die Rettungsflugwacht Rega mit einem Notarzt, ein Legalinspektor sowie ein Notfallseelsorger im Einsatz.