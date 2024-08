Am Montagmorgen hat sich in Hagenbuch ZH ein schlimmer Unfall ereignet. Ein Velofahrer wurde dabei schwer verletzt.

Velofahrer (55) in Hagenbuch ZH bei Unfall schwer verletzt

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein Velofahrer (55) hat sich am Montagmorgen bei seiner Fahrt von Hagenbuch in Richtung Oberschneit schwer verletzt: Ein auf der Schneiterstrasse in dieselbe Richtung fahrendes Auto war kurz nach 6 Uhr mit ihm kollidiert. Weshalb es zur Kollision kam, ist gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich noch unklar und wird nun untersucht.