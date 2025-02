Zürcher Gartenbeizen dürfen an Frauen-EM Fernseher aufstellen

Zürcher Gartenbeizen dürfen die Spiele der Frauenfussball-EM auf Fernsehgeräten zeigen. (Archivbild) Foto: Keystone/Ennio Leanza

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Erlaubt seien Fernseher mit einer Bildschirmdiagonale von maximal drei Metern, teilte die Stadt Zürich am Mittwoch mit. Der Einsatz von Beamern und Verstärkeranlagen sei nicht erlaubt.

Damit Anwohnerinnen und Anwohner nicht zu sehr gestört werden, gilt die Ausnahmebewilligung nur für die Live-Übertragungen der Fussballspiele. Spätestens 15 Minuten nach einem Spiel müssen die Geräte im Freien wieder ausgeschaltet werden. Zudem dürfe der Ton nicht zu laut sein, und die Gartenbeizen und Boulevard-Cafés dürften den Aussenbereich nicht vergrössern.

Die Frauenfussball-EM findet vom 2. bis am 27. Juli in der Schweiz statt. Die fünf Spiele in Zürich sind bereits ausverkauft. Das dürfte auch an den attraktiven Partien liegen, die in Zürich gespielt werden. In der Vorrunde spielt England gegen Frankreich und die Niederlande. Zudem steht das Spiel Deutschland gegen Schweden an. Dazu kommen ein Viertelfinal und ein Halbfinal.

Leer ausgegangene Fans müssen auf die Resale-Plattform der Uefa warten, wie die Stadt Zürich vergangene Woche mitteilte. Dort können ab Frühling Tickets von anderen Fans auf einem sicheren Weg gekauft werden.