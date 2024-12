Zürcher Regierung muss sich mit selbstfahrenden Booten befassen

Bald unterwegs mit "Kapitän KI"? Zürcher Kantonsräte wollen von der Regierung wissen, ob sie sich das auf dem Zürichsee vorstellen könnte. (Archivbild) Foto: PATRICK B. KRAEMER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In einer Anfrage an die Regierung, die am Mittwoch publiziert wurde, wollen die Parlamentarier wissen, ob es für führerlose Schiffe Potenzial gebe und ob der Kanton die Zürichsee-Schifffahrtsgesellschaft (ZSG) bei einem solchen Projekt unterstützen würde.

Die Parlamentarier sehen dies nicht zuletzt als eine Massnahme gegen den Fachkräftemangel. Wegen fehlenden Personals musste die ZSG auch schon den Fahrplan ausdünnen. Zu selbstfahrenden Schiffen gab es in mehreren Ländern bereits Pilotversuche. Zugelassen sind Verkehrsschiffe mit «Kapitän KI» in der Schweiz bisher aber nicht.

Für die Strasse gibt es hingegen ein erstes Pilotprojekt im Kanton Zürich: Im kommenden Jahr sollen im Furttal die ersten autonomen Autos und Rufbusse herumfahren. Die Regierung wird die Anfrage in den kommenden Monaten beantworten.