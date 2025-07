Kantonspolizei Zürich führte Grosskontrolle durch Deutscher (45) nach Sprung in den Zürichsee verhaftet

Bei Verkehrskontrollen in Zürich flüchtete ein Verdächtiger am Wochenende in den See. Die Polizei nahm ihn und zwei weitere Personen fest.

Publiziert: vor 35 Minuten