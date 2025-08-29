Der Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker hat den Budgetentwurf 2026 vorgestellt. Dieser sieht ein Defizit von 139 Millionen Franken vor.

Der Zürcher Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) präsentierte am Freitag das Budget 2026. Es sieht ein Minus von 139 Millionen Franken in der laufenden Rechnung vor. (Archivbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das erwartete Defizit entspricht 0,7 Prozent des gesamten Aufwands, wie der Zürcher Regierungsrat am Freitag mitteilte. Höhere Ausgaben erwartet der Regierungsrat unter anderem bei den Beiträgen an den kantonalen Finanzausgleich, im Bereich der stationären Spitalversorgung sowie bei der Prämienverbilligung. Aufgrund der guten Wirtschaftslage werden auch höhere Steuereinnahmen erwartet.

Den Steuerfuss will der Regierungsrat unverändert bei 98 Prozent belassen. SVP und FDP haben bereits angekündigt, den Steuerfuss um 5 Prozentpunkte senken zu wollen.