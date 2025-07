Junge attackieren Limmatböötler – Leserreporter berichtet «Sie haben uns mit Steinen beworfen und angespuckt»

Jugendliche haben am Samstag Gummibootfahrer auf der Limmat in Zürich attackiert. Die Böötler wurden angespuckt und mit Steinen beworfen. Die Polizei ermittelt. Es ist bereits der dritte Vorfall dieser Art in drei Wochen.

Publiziert: 15:12 Uhr | Aktualisiert: 15:13 Uhr