Israel Zürcher Gemeinderat fordert erneut Geld für Gaza

Um die Not der Bevölkerung in Gaza zu lindern, soll die Stadt Zürich so schnell wie möglich einen substanziellen Beitrag spenden. Der Gemeinderat hat am späten Mittwochabend ein entsprechendes Postulat an den Stadtrat überwiesen.

Publiziert: 09:05 Uhr