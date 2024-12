Rollerfahrer (17) nach Kollision mit Auto in Teufen ZH verletzt

Ein junger Mann verlor am Sonntagnachmittag bei Teufen ZH die Kontrolle über seinen Roller und krachte in ein Auto. Er musste mit dem Rettungshelikopter ins Spital gebracht werden.

In dieser Rechtskurve geriet der Rollerfahrer auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto. Foto: KANTONSPOLIZEI ZÜRICH

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein 17-jähriger Rollerfahrer ist am Sonntagnachmittag bei Teufen ZH mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestossen. Danach stürzte er. Per Rettungshelikopter musste er mit unbestimmten Verletzungen ins Spital eingeliefert werden.

Wie die Zürcher Kantonspolizei mitteilte, ereignete sich die Kollision in einer Rechtskurve zwischen Teufen und Berg am Irchel. In diese Richtung fuhr der 17-Jährige, als er in der Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet. Dies aus noch unbekannten Gründen.

Aufgrund des Verkehrsunfalls musste die Irchelstrasse für mehrere Stunden gesperrt werden. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.