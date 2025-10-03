DE
FR
Abonnieren

Initiative eingereicht
Neuer Anlauf für ein autofreies Zürich

Ein «breites zivilgesellschaftliches Komitee» hat am Freitag bei der Stadt Zürich 4500 Unterschriften für die Verkehrswende-Initiative eingereicht. Sie forderte, dass das Stadtgebiet weitgehend autofrei wird.
Publiziert: vor 15 Minuten
|
Aktualisiert: vor 8 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Die Strassen von Zürich sollen mehrheitlich autofrei werden. Dies fordert die am Freitag eingereichte Verkehrswende-Initiative. (Archivbild)
Foto: ALESSANDRO DELLA BELLA

Darum gehts

  • Initiative fördert autofreies Zürich, Grünflächen und alternative Mobilität
  • Nur unvermeidbarer Verkehr wie Blaulichtfahrzeuge und ÖV bleibt erlaubt
  • Frühere Initiative 2020 ungültig erklärt, neue ist weniger umfassend
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Möglich bleiben soll lediglich der nicht-vermeidbare Motorfahrzeugverkehr, also Blaulichtfahrzeuge, Gewerbe, ÖV sowie Autos für Personen mit Mobilitätseinschränkungen und Schichtarbeitende, teilte das Komitee mit.

Die Initiative ermögliche auch die weitere Förderung des Fuss- und Veloverkehrs sowie des städtischen Grünraums, hiess es weiter. Alles Anliegen, die für die Sicherheit in der Stadt und für die Klimaziele unabdingbar seien. Hinter dem Komitee stehen Vertreterinnen und Vertreter aus dem linksgrünen Lager.

Nicht der erste Anlauf

Es ist nicht der erste Anlauf für ein autofreies Zürich. Die Juso lancierte im Jahr 2020 die Initiative «Züri autofrei», allerdings wurde diese vom Bundesgericht für ungültig erklärt, weil die Stadt kein Recht habe, Fahrverbote für alle Strassen zu erlassen.

Mehr zur Verkehrspolitik
Rösti konnte selbst betroffene Gemeinden nicht überzeugen
Nein in Ausbau-Regionen
Rösti konnte auch betroffene Gemeinden nicht überzeugen
Deutsche warnen vor Blitzern in der Schweiz
Mit Video
Ist das legal?
Deutsche warnen vor Schweizer Blitzern
Politiker wollen bei E-Rollern durchgreifen
Mit Video
Helm und Nummernschild
Politiker wollen bei E-Rollern durchgreifen
Tempo 80 statt 120 auf der Hälfte der Autobahnen!
Bund bremst Autofahrer aus
Tempo 80 statt 120 auf der Hälfte der Autobahnen!
Schweizer wollen Autobahnen jetzt doch ausbauen
Trotz Nein an der Urne!
Schweizer wollen Autobahnen jetzt doch ausbauen
Diese Gemeinde scannt jetzt alle vorbeifahrenden Autos
Kampf gegen Ausweichverkehr
Diese Gemeinde scannt jetzt alle Autonummern

Die nun vorliegende Initiative geht etwas weniger weit, weil sie als «allgemeine Anregung» formuliert ist. Stadtrat und Gemeinderat könnten die Umsetzung somit selber bestimmen.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen