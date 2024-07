Die Frau war mit einer Wandergruppe unterwegs und verschwand während des Aufenthalts in einem Restaurant.

Die Frau konnte wohlbehalten aufgefunden werden.

Denis Molnar Journalist

Die 78-Jährige war am Dienstagnachmittag mit einer Wandergruppe unterwegs. Während dem Aufenthalt im Restaurant an der Trichtenhauserstrasse 60, in Zollikerberg (Gemeinde Zollikon), verliess sie gegen 17 Uhr die Gruppe und wird seither vermisst.

Am Mittwochnachmittag konnte sie wohlbehalten von der Stadtpolizei in Zürich-Oerlikon aufgefunden werden.