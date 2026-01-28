Gesuchter Mafioso in der Schweiz gefasst

Der flüchtige Mann ging der Polizei in Wetzikon ZH ins Netz. Er war bereits im Januar 2022 per Haftbefehl gesucht worden. Es handelt sich mutmasslich um ein Mitglied der Mafia-Organisation 'Ndrangheta.

Ein flüchtiger Mafioso ist im Kanton Zürich der Polizei ins Netz gegangen. Die Kantonspolizei Zürich fasste das mutmassliche Mitglied der Mafia-Organisation 'Ndrangheta am Freitag in Wetzikon ZH, wie sie auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekanntgab.

Nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos wartet der Mann nun in einem Schweizer Gefängnis auf eine Auslieferung an Italien.

Der Gesuchte war demnach bereits im Januar 2022 durch einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft von Catanzaro (I) wegen seiner Rolle in einer kriminellen Mafia-Vereinigung gesucht worden. Im Mai 2022 war er zudem in einer weiteren Operation, «Kleopatra», wegen des Verdachts auf internationalen Drogenhandel in den Fokus geraten.

Die Zürcher Kantonspolizei verhaftete den Mann demnach in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Polizei (Fedpol) und auf einen Hinweis italienischer Ermittler hin. Sie nahm den Verdächtigen laut Adnkronos in einem Wohnhaus in Wetzikon fest. Zuvor hatten die Behörden den Mann durch technische Ermittlungen, Überwachungsmassnahmen und grenzüberschreitende Observationen lokalisiert.

Erst im Dezember hat der Bundesrat eine neue Strategie für den Kampf gegen organisierte Kriminalität gutgeheissen. Die Schweiz sei mit ihrer zentralen Lage in Europa und und ihrem Wohlstand attraktiv für kriminelle Organisationen, so der Bundesrat.

Diverse kriminelle Organisationen sind demnach in der Schweiz aktiv. Darunter auch italienische Mafia-Familien. Europol hat dem Bundesrat zufolge 2023 die Zahl der in Europa aktiven kriminellen Organisationen auf mehr als 800 geschätzt.