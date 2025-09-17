In Wettswil ZH wurden am Montag eine tote Frau und ein toter Mann in einer Wohnung entdeckt. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt und anschliessendem Suizid aus. Ein 82-jähriger Schweizer soll seine 78-jährige Lebenspartnerin und dann sich selbst getötet haben.

In Wettswil ZH wurden am Montag zwei Leichen gefunden. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Daniel Macher Redaktor News

Am Montagmittag sind in einer Wohnung in Wettswil ZH eine tote Frau und ein toter Mann aufgefunden worden. Es wird von einem Tötungsdelikt sowie einem Suizid ausgegangen.

Gegen 12.40 Uhr meldete ein Anwohner bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Zürich, dass er nichts mehr von seinen Nachbarn gehört habe und das Paar nicht erreichbar sei. Die ausgerückten Polizisten trafen in der Wohnung auf zwei leblose Personen.

Gemäss jetzigem Kenntnisstand dürfte der 82-jährige Mann zunächst seine 78-jährige Lebenspartnerin und anschliessend sich selbst getötet haben. Bei den Verstorbenen handelt es sich um Schweizer Staatsangehörige.

Die genauen Umstände und Hintergründe der Tat werden durch die Staatsanwaltschaft I für schwere Gewaltdelikte und die Kantonspolizei Zürich ermittelt.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen das Institut für Rechtsmedizin der Universität Zürich (IRM), das Forensische Institut Zürich (FOR), die zuständige Staatsanwältin sowie ein privates Bestattungsunternehmen im Einsatz.