In Weiach ZH Smart-Lenker (58) prallt in Altkleider-Container

Ein 58-jähriger Autofahrer ist am Freitag in Weiach ZH mit seinem Smart in einen Altkleider-Container gekracht. Der Mann wurde schwer verletzt und musste mit einem Helikopter ins Spital gebracht werden.

Publiziert: 15:50 Uhr | Aktualisiert: 16:01 Uhr