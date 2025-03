In Oberglatt ZH Akku von Elektroroller löst Hausbrand aus

Der Akku eines Elektrorollers hat am Donnerstagabend einen Brand in einem Haus in Oberglatt ausgelöst. Zwei Personen wurden leicht verletzt, es entstand Sachschaden von mehreren 10'000 Franken.

Publiziert: 12:41 Uhr