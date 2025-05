Im Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft in Kloten ZH ist eine 62-jährige Person leblos aufgefunden worden. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Zürich und der Staatsanwaltschaft bestehen keine Hinweise auf eine Dritteinwirkung.

Person in Ausschaffungshaft leblos aufgefunden

In Kloten ZH

Im Zentrum für ausländerrechtliche Administrativhaft ist eine 62-jährige eingewiesene Person leblos aufgefunden worden. (Archivbild) Foto: MARTIN RUETSCHI

Die eingewiesene Person war am Mittwochnachmittag reglos in ihrem Haftraum aufgefunden worden, wie die Medienstelle Justizvollzug und Wiedereingliederung des Kantons Zürich am Freitag mitteilte. Die sofort eingeleiteten Reanimationsmassnahmen blieben erfolglos. Der aufgebotene Arzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland hat, wie bei Todesfällen in Institutionen des Justizvollzugs üblich, eine Untersuchung eingeleitet.