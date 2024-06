Zürcher Messerstecher sitzt nicht mehr in Untersuchungshaft

Anfang März griff ein 15-jähriger Jugendlicher in Zürich einen orthodoxen Juden mit einem Messer an. Er wurde festgenommen. Nun teilt die Jugendanwaltschaft mit: Der Teenager sitzt nicht mehr in Untersuchungshaft.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/2 Der 15-Jährige sitzt nicht mehr in Untersuchungshaft,

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der 15-jährige Jugendliche, der am 2. März in Zürich einen jüdisch-orthodoxen Mann attackierte, sitzt nicht mehr in Untersuchungshaft. Er ist in eine geschlossene Institution verlegt worden. Dort werde er «engmaschig betreut und begleitet.» Aktuell werden seine Lebensverhältnisse und -umstände abgeklärt, wie es am Donnerstag bei der Jugendanwaltschaft auf Anfrage von Keystone-SDA hiess. Wie lange der Jugendliche in der Institution bleiben wird, ist offen. Dies hängt davon ab, wie rasch es mit der laufenden Strafuntersuchung gegen ihn vorwärtsgeht.

Leservideo zeigt Moment: Hier wird der mutmassliche Täter verhaftet ( 00:33 )

Anfang März griff der Schweizer mit tunesischem Migrationshintergrund einen 50-jährigen jüdisch-orthodoxen Mann mit einem Messer an und verletzte ihn schwer. In einem Video bekannte sich der Täter zum Islamischen Staat (IS). Radikalisiert hatte sich der Jugendliche in Tunesien, wo er zwischen 2017 und 2021 lebte, sowie in Internet-Foren, in denen er viel Zeit verbrachte.

Wegen dieses antisemitischen Angriffs fordert die Zürcher Regierung nun eine Verschärfung des Jugendstrafrechts, zumindest bei schweren Gewalttaten wie Tötungsdelikten, schwerer Körperverletzung, Vergewaltigung und Terrorismus.