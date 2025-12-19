Fahnder der Kantonspolizei Zürich haben am Mittwochnachmittag in Dübendorf zwei Männer verhaftet, die zuvor gemeinsam einen Trickdiebstahl begangen hatten.

Janine Enderli Redaktorin News

Sie wurden in flagranti erwischt: Polizisten der Kantonspolizei Zürich beobachteten am Mittwochnachmittag zwei Männer, die sich beim Chilbiplatz in Dübendorf ZH aufhielten und Bankkunden beobachteten.

Nachdem eine Rentnerin an einem Bankomaten Geld bezogen hatte und sich zu ihrem Auto begab, folgten ihr die beiden Männer unauffällig. Die Frau deponierte ihre Handtasche mit dem Bargeld auf dem Rücksitz ihres Autos und begab sich zum Kofferraum, um ihren Rollator einzuladen.

Ein Täter lenkt ab, Kollege begeht Diebstahl

Währenddessen sprach einer der Männer sie an und fragte nach dem Weg, wodurch er sie ablenkte. Gleichzeitig öffnete der zweite Mann unbemerkt auf der Beifahrerseite die Hintertür des Fahrzeugs und entwendete das zuvor abgehobene Bargeld aus der Handtasche.

Die beiden rumänischen Staatsangehörigen im Alter von 33 und 50 Jahren konnten anschliessend bei ihrem Fahrzeug angehalten, kontrolliert und festgenommen werden. Das Bargeld in der Höhe von 11'000 Schweizer Franken wurde sichergestellt und der Rentnerin zurückgegeben.

Die beiden Männer waren bereits wegen Trickdiebstahls ausgeschrieben. Sie müssen sich nun vor der Staatsanwaltschaft verantworten.