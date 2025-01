Im ehemaligen Hotel Landhus in Zürich Seebach entsteht eine neue Asylunterkunft. Voraussichtlich ab Anfang Juni soll sie Platz bieten für bis zu 80 besonders schutzbedürftige Personen wie Kinder, Jugendliche oder alleinreisende Frauen.

Vulnerable Asylsuchende erhalten neue Unterkunft in Zürich-Seebach

In ehemaligem Hotel

Darauf einigten sich das Staatssekretariat für Migration (SEM) und die Stadt Zürich, wie diese am Donnerstag gemeinsam mitteilten. Der Mietvertrag sei vorerst bis Ende 2029 befristet.

Die Stadt Zürich freue sich, dem SEM das ehemalige Hotel Landhus als Unterkunft für vulnerable Asylsuchende zur Verfügung stellen zu können, heisst es weiter. Die separate Unterbringung und Betreuung vulnerabler Asylsuchender sei der Stadt Zürich bereits seit Jahren ein grosses Anliegen.

Die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner übernimmt die Asyl-Organisation Zürich (AOZ). Diese ist bereits für dieselben Dienstleistungen in den Regionen Zürich, Ostschweiz und Tessin-Zentralschweiz verantwortlich. Für die Sicherheitsleistungen ist die Protectas AG zuständig.

Die im Landhus untergebrachten Kinder und Jugendlichen werden laut Medienmitteilung dieselbe Schule besuchen wie die Kinder aus dem Bundesasylzentrum (BAZ) Zürich an der Duttweilerstrasse.

Um die Anliegen der Anwohnerinnen und Anwohner der neuen Unterkunft zu berücksichtigen und den Austausch mit dem Quartier zu organisieren, richtet das Sozialdepartement der Stadt Zürich eine sogenannte Resonanzgruppe ein.

Im zweigeschossigen Gebäude an der Katzenbachstrasse in Zürich Seebach stehen 23 Zimmer zur Verfügung. Bevor die Unterkunft bezogen werden kann, seien in den kommenden Monaten zur Instandsetzung des Gebäudes noch kleinere bauliche Anpassungen notwendig, heisst es weiter.

Die bestehende Hotelküche könne voraussichtlich zur Aufbereitung kleinerer Mahlzeiten genutzt werden. Ziel sei es, möglichst lokale Anbieter mit der Bereitstellung von Cateringdienstleistungen zu beauftragen.