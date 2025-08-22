Razzia in Zürcher Spielhöllen

Die Stadtpolizei Zürich und die Eidgenössische Spielbankenkommission haben am Donnerstagabend in der Stadt Zürich zwei miteinander verbundene Lokale durchsucht. In diesen wurden mutmasslich illegale Geldspiele angeboten.

In der Stadt Zürich wurden am Donnerstagabend zwei Lokale durchsucht, die illegale Geldspiele angeboen haben sollen.(Symbolbild) Foto: GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Es wurden Computer, Mobiltelefone und Bargeld in der Höhe von 10'000 Franken beschlagnahmt, wie die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) am Freitag mitteilte. Bei der Durchsuchung war die für die beiden Lokale verantwortliche Person vor Ort. Gegen diese sowie eine weitere anwesende Person werde eine Strafuntersuchung geführt.