Razzia in Zürcher Spielhöllen

Es wurden Computer, Mobiltelefone und Bargeld in der Höhe von 10'000 Franken beschlagnahmt, wie die Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK) am Freitag mitteilte. Bei der Durchsuchung war die für die beiden Lokale verantwortliche Person vor Ort. Gegen diese sowie eine weitere anwesende Person werde eine Strafuntersuchung geführt.