Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorradlenker und einem Personenwagen in Hombrechtikon ZH am Mittwochabend erlitt der Zweiradfahrer schwerste Verletzungen und starb noch auf der Unfallstelle.

Töfffahrer (†39) stürzt und kracht in Auto – tot

Töfffahrer (†39) stürzt und kracht in Auto – tot

Bei dem Unfall kam der Töfffahrer ums Leben.

Johannes Hillig Redaktor News

Kurz vor 18.30 Uhr fuhr ein Mann (†39) mit einem Motorrad auf der Etzelstrasse bergwärts. Aus zurzeit nicht geklärten Gründen verlor er die Herrschaft über das Fahrzeug und stürzte. In der Folge schlitterten der Lenker sowie das Motorrad in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilt.

Eine talwärts fahrende Lenkerin (54) versuchte noch auszuweichen, konnte jedoch die Kollision mit dem Motorrad nicht verhindern. Der Zustand des Motorradlenkers verschlechterte sich rasch; trotz rascher medizinischer Versorgung starb er noch auf der Unfallstelle.

Etzelstrasse für zweieinhalb Stunden gesperrt

Die 54-Jährige blieb unverletzt. Sie erlitt jedoch einen Schock und wurde durch einen Mitarbeiter eines Careteams betreut. Die genaue Unfallursache ist zurzeit nicht geklärt und wird durch die Kantonspolizei Zürich sowie durch die Staatsanwaltschaft See/Oberland untersucht.

Wegen des Unfalls musste die Etzelstrasse im betroffenen Abschnitt für rund zweieinhalb Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine örtliche Umleitung ein.